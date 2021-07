Referendum giustizia – Firmano anche Staino e esponenti FdI (Di mercoledì 7 luglio 2021) – La Lega giovani attraversa l’Italia in camper – anche Sergio Staino firmerà i Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale: l’ha confermato in una intervista a il Giornale in edicola oggi. Si aggiunge a tanti altri volti noti e amministratori locali di tutti i colori politici: in Friuli Venezia Giulia, per esempio, hanno già aderito i sindaci di Trieste Roberto di Piazza (FI), quello di Gorizia Rodolfo Ziberna (FI), e quello di Codroipo Fabio Marchetti (FdI). A Gorizia la sottoscrizione ha coinvolto l’intera giunta e a Codroipo ha firmato tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Ne dà notizia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) – La Lega giovani attraversa l’Italia in camper –Sergiofirmerà isullapromossi da Lega e Partito Radicale: l’ha confermato in una intervista a il Giornale in edicola oggi. Si aggiunge a tanti altri volti noti e amministratori locali di tutti i colori politici: in Friuli Venezia Giulia, per esempio, hanno già aderito i sindaci di Trieste Roberto di Piazza (FI), quello di Gorizia Rodolfo Ziberna (FI), e quello di Codroipo Fabio Marchetti (FdI). A Gorizia la sottoscrizione ha coinvolto l’intera giunta e a Codroipo ha firmato tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Ne dà notizia ...

Advertising

Rinaldi_euro : Giustizia, Crosetto aderisce a tutti e 6 i referendum di Salvini - borghi_claudio : Stasera a Milano conferenza sulla giustizia con ospiti d'eccezione. Sarà possibile anche firmare per i referendum p… - LegaSalvini : Claudio #Borghi: “Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha u… - VinceMaielli : In nome del popolo sovrano. 'Perché ho deciso di firmare i referendum sulla giustizia di Radicali e Lega'… - IlModeratoreWeb : Continua la raccolta firme per il referendum giustizia promosso dalla Lega - -