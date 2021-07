Ranking ATP, Matteo Berrettini è già sicuro di rimanere davanti a Federer dopo Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini ha operato l’attesissimo e tanto agognato sorpasso su Roger Federer nel Ranking ATP. Lo svizzero è infatti stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale di Wimbledon 2021 e così il tennista italiano ha avuto la matematica certezza che a partire da lunedì 12 luglio sarà davanti al ribattezzato Maesto nella graduatoria. L’elvetico si è infatti fermato a 4215 punti, non riuscendo a difendere tutti i punti raccolti nella passata edizione dello Slam sull’erba londinese. Matteo Berrettini è invece già certo di avere in dote ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha operato l’attesissimo e tanto agognato sorpasso su RogernelATP. Lo svizzero è infatti stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale di2021 e così il tennista italiano ha avuto la matematica certezza che a partire da lunedì 12 luglio saràal ribattezzato Maesto nella graduatoria. L’elvetico si è infatti fermato a 4215 punti, non riuscendo a difendere tutti i punti raccolti nella passata edizione dello Slam sull’erba londinese.è invece già certo di avere in dote ...

Advertising

giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? #Wimbledon: #Berrettini ai quarti pensando a #Federer In palio per l'azzurro ci sono anche i punti per consolidare il sorpa… - RaiSport : ?? #Wimbledon: #Berrettini ai quarti pensando a #Federer In palio per l'azzurro ci sono anche i punti per consolidar… - infoitsport : LIVE Berrettini-Ivashka 3-0, Wimbledon in DIRETTA: proiezioni ranking ATP, un azzurro ai quarti dopo 23 anni - Wolviesix : Tsitsipas fuori al primo turno, Zverev agli ottavi, e sono due dei primi sei del ranking ATP. Non sono pronto a una… - GarbolinoPaolo : @arcadius1999 @annispino In che posizione del ranking atp sei nel tennis da divano? -