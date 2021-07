(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - L'aula delha approvato la richiesta di Forza Italia, avanzata con Lucio Malan, dire ildei duedi nomina parlamentare al Cda della Rai in modo da tenerla in concomitanza con la Camera. Contraria si è detta Italia viva, con il capogruppo Davide Faraone, a favore M5s e Lega. Alla prossima capigruppo spetterà di fissare la nuova data per la votazione.

Advertising

Pinucciosono : Domani si vota al Cda della Rai. Sono candidato sia al Senato che alla Camera . Onorevoli chiedo il vostro sostegno… - TV7Benevento : Rai: Senato rinvia voto componenti Cda... - ultimora_pol : #Italia #Senato Il governo si spacca al Senato sul rinvio della votazione dei componenti del cda RAI, in seguito al… - GianniSgobba1 : RT @Pinucciosono: Domani si vota al Cda della Rai. Sono candidato sia al Senato che alla Camera . Onorevoli chiedo il vostro sostegno trasv… - gianniusai86 : RT @Pinucciosono: Domani si vota al Cda della Rai. Sono candidato sia al Senato che alla Camera . Onorevoli chiedo il vostro sostegno trasv… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Senato

Nella mattina di ieri, 6 Luglio 2021, Camera eavrebbero dovuto scegliere i nomi dei quattro consiglieri del nuovo Cda . Il voto però è ... Questo improvviso cambio di programma sulle nomine...Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno. Leggi anche Ddl Zan, testo alil 13 luglio: rischio ostruzionismo "Ricordo che l'Italia è maglia nera in tema ...Roma, 7 lug (Adnkronos) - L'aula del Senato ha approvato la richiesta di Forza Italia, avanzata con Lucio Malan, di rinviare il voto dei due componenti di nomina parlamentare al Cda della Rai in modo ...In questo scenario, non può stupire che ieri il M5S abbia chiesto il rinvio del voto per i quattro membri del Cda Rai previsto ieri in Parlamento. E le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, ...