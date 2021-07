Ostuni | incidente domestico | 54enne morto dissanguato Oggi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Tragedia nelle campagne didove un uomo di 54 anni èdopo aver tentato di rientrare in casa rompendo una finestra. Vito Caliandro aveva dimenticato le chiavi all’interno della propria abitazione in contrada Foragno-Fumarola e ha deciso di infrangere il vetro sferrando un pugno contro l’infisso. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: feritosi gravemente al braccio, ènel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia della cittadina brindisina e i soccorritori del 118. L'articolo: ...

NoiNotizie : Ostuni (#Brindisi): incidente domestico, 54enne morto dissanguato

Gli agenti del commissariato di Ostuni stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, hanno acquisito le immagini di video sorveglianza e stanno ascoltando alcuni testimoni.