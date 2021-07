Luca Argentero e l’ironia sul set che condivide su Instagram (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luca Argentero è sul set della seconda stagione di Doc, la fortuna serie di Rai Uno che racconta la storia vera del Dottor Fanti È un periodo davvero speciale per Luca Argentero tra soddisfazioni lavorative e vita privata. Proprio qualche giorno fa, l’attore ha festeggiato il primo mese di matrimonio con Cristina Marino. Per l’occasione, entrambi hanno creato un post su Instagram ricordando il momento e postando alcune foto inedite del loro matrimonio. Genitori della piccola Nina, i due sono riusciti a ritagliarsi del tempo per la luna di miele nella costiera amalfitana e dei giorni di relax nella costa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)è sul set della seconda stagione di Doc, la fortuna serie di Rai Uno che racconta la storia vera del Dottor Fanti È un periodo davvero speciale pertra soddisfazioni lavorative e vita privata. Proprio qualche giorno fa, l’attore ha festeggiato il primo mese di matrimonio con Cristina Marino. Per l’occasione, entrambi hanno creato un post suricordando il momento e postando alcune foto inedite del loro matrimonio. Genitori della piccola Nina, i due sono riusciti a ritagliarsi del tempo per la luna di miele nella costiera amalfitana e dei giorni di relax nella costa ...

Advertising

wemaadeit : Ca po voless ricr Luca Argentero >>>>> Harry Styles - wemaadeit : Avevo letto Luca Argentero e già pensavo al triangolo - Teresa75641417 : @edabolateserkan Alla fine è il loro ascolto che facevano non superavano il 3 di raiting ??????!! A me degli ascolti n… - MarioManca : Filippo come Luca Argentero: va bene che siamo sempre in Rai, ma uno sforzo di sceneggiatura in più ai poteva pure fare. #upas - Letizia87695507 : Nuovo tweet solo per ricordarvi che il 22 dicembre 2020 alle 8:30 in diretta a RTL 102.5 C'erano Luca Bernabei,Luca… -