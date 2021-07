LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, Wimbledon 2021 in DIRETTA: un set pari fra Khachanov e Shapovalov, poi in campo Matteo (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si prolunga l’attesa per la sfida fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Karen Khachanov ha vinto infatti il secondo set contro Denis Shapovalov e la partita si prolungherà almeno fino al quarto set. 14.50 Buongiorno amici di OA Sport. Sul campo 1, Denis Shapovalov ha conquistato il primo set per 6-4 contro Karen Khachanov. Dopo questa sfida scenderanno in campo Matteo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si prolunga l’attesa per la sfida frae Felix. Karenha vinto infatti il secondo set contro Denise la partita si prolungherà almeno fino al quarto set. 14.50 Buongiorno amici di OA Sport. Sul1, Denisha conquistato il primo set per 6-4 contro Karen. Dopo questa sfida scenderanno in...

