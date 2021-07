LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 4-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: controbreak fondamentale per l’azzurro! (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Berrettini! Annulla una palla break e rimonta in questo secondo set da 1-3. Adesso è Matteo al comando delle operazioni. A-40 QUARTO ACE DELLA PARTITA PER Berrettini! Palla per il 4-3! 40-40 LA SMORZATA!! Dopo al servizio si inventa una soluzione splendida! 30-40 Scivola Auger-Aliassime, Berrettini cerca il contropiede di dritto e sbaglia in larghezza. Palla break Aliassime. 30-30 OTTIMA PRIMA PER Berrettini! PREZIOSISSIMA! 15-30 Altro erroraccio per Berrettini che deve fare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3! Annulla una palla break e rimonta in questo secondo set da 1-3. Adesso è Matteo al comando delle operazioni. A-40 QUARTO ACE DELLA PARTITA PER! Palla per il 4-3! 40-40 LA SMORZATA!! Dopo al servizio si inventa una soluzione splendida! 30-40 Scivolacerca il contropiede di dritto e sbaglia in larghezza. Palla break. 30-30 OTTIMA PRIMA PER! PREZIOSISSIMA! 15-30 Altro erroraccio perche deve fare ...

