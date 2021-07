Le pazzie sessantottine e nichiliste francesi hanno trionfato in America

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “La pubblicità commerciale, come il politicamente corretto dei media (un eufemismo per la propaganda) condiziona, quando non li detta, i comportamenti che la sociologia e le sue statistiche sapientemente descrivono, a posteriori, come liberi”. Marc Fumaroli ne aveva previste tante. Antimoderno, biografo di Chateaubriand e professore di retorica al Collège de France, Fumaroli “torna”, postumo (è scomparso un anno fa) con “Dans ma bibliothèque”. Vi attacca “leche associarono a un nichilismo e a un anarchismo giovanile le successive ondate di leninismo letterario, trotskismo e maoismo per non parlare di Freud rivisto e corretto da ...