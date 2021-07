Insulti a Berlusconi dal giudice Esposito Il gip di Napoli archivia l’inchiesta che vedeva indagati alcuni dipendenti di un hotel che udirono le sue parole

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il gip di, secondo quanto riferisce l’edizione online del Corriere, ha messo la parola fine alla lunga querelle (leggi l’articolo) tra l’ ex premier Silvioe Antonio, il, oggi in pensione, che presiedeva la sezione della Cassazione che nell’agosto 2013 condannò in via definitiva a 4 anni l’ex premier per frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset.aveva chiesto alla Procura partenopea di indagare sulle dichiarazioni rese da tre testi della difesa dell’ex premier, tra i quali un cameriere e il responsabile del ristorante di un, ...