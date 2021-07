Il programma del ritiro del Napoli a Dimaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Poco più di una settimana, poi comincerà la prima parte del ritiro estivo del Napoli che si svolgerà a Dimaro. Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato il programma nel dettaglio: il via è previsto alle 17:30 di giovedì 15 luglio, con la squadra che arriverà qualche ora prima in Trentino. Saranno undici giorni di lavoro fino al 25, in cui è previsto un doppio allenamento quotidiano. In programma due amichevoli: domenica 18 luglio contro il Bassa Anaunia e sabato 24 contro la Pro Vercelli. Sarà consentito a 700 tifosi di assistere ad ogni seduta di allenamento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Poco più di una settimana, poi comincerà la prima parte delestivo delche si svolgerà a. Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato ilnel dettaglio: il via è previsto alle 17:30 di giovedì 15 luglio, con la squadra che arriverà qualche ora prima in Trentino. Saranno undici giorni di lavoro fino al 25, in cui è previsto un doppio allenamento quotidiano. Indue amichevoli: domenica 18 luglio contro il Bassa Anaunia e sabato 24 contro la Pro Vercelli. Sarà consentito a 700 tifosi di assistere ad ogni seduta di allenamento. L'articolo ilsta.

