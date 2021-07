Governo: Renzi, 'Zingaretti preoccupato per incapacità Conte II, 'ci prendono a forconate' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - Nicola Zingaretti, ai tempi del Conte II, mostrò "inquietudine sull'azione dell'esecutivo. Nei nostri incontri, nelle chat, dei dialoghi mi dice di essere preoccupato della incapacità della amministrazione di gestire il giorno per giorno. 'Se arriviamo così a Natale ci prendono a forconate', mi scrive a inizio novembre". Lo dice Matteo Renzi in una anticipazione della versione audio di 'Controcorrente', il suo ultimo libro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - Nicola, ai tempi delII, mostrò "inquietudine sull'azione dell'esecutivo. Nei nostri incontri, nelle chat, dei dialoghi mi dice di esseredelladella amministrazione di gestire il giorno per giorno. 'Se arriviamo così a Natale ci', mi scrive a inizio novembre". Lo dice Matteoin una anticipazione della versione audio di 'Controcorrente', il suo ultimo libro.

