Federer-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roger Federer e Hubert Hurkacz oggi sono opposti ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Lo svizzero vuole centrare la semifinale in cui affronterebbe uno tra Berrettini e Auger-Aliassime, ma prima c’è da superare il gigante polacco. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 7 luglio, come secondo match dalle 14:30 sul campo centrale. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rogere Hubertsono opposti ai quarti di finale di. Lo svizzero vuole centrare la semifinale in cui affronterebbe uno tra Berrettini e Auger-Aliassime, ma prima c’è da superare il gigante polacco. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 7 luglio, come secondo match dalle 14:30 sul campo centrale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, ...

