Fassina | Eliminare il riferimento all' identità di genere dal ddl Zan

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Il Pd deve giocare all’attacco e avanzare una proposta che confermi i punti di progresso e elimini le norme regressive, indicate non da Salvini o Renzi, ma da un fronte ampio e anche progressista. Per chiedere in Senato un impegno da parte di tutti i partiti di maggioranza ad approvare in terza lettura alla Camera il testo modificato”. Così il deputato di LeU, Stefano, ha parlato della battaglia in parlamento sul Ddl Zan in un’intervista al quotidiano La Repubblica.“Non sono ottimista - ha rispostoparlando della discussione in Senato -, vedo un irrigidimento di posizioni che non ha nulla a che vedere col merito. Anche una maggioranza ...