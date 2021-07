Eurovision 2022 | Rai pubblica bando per città che si candidano ad ospitarlo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La Rai hato ildedicato alleche vorrebbero ospitare l’. Ecco le caratteristiche necessarie per accogliere il Song Contest europeo Sono passati mesi dalla vittoria dei Maneskin all’Song Contest 2021 e quindi dalla conseguente certificazione del passaggio in Italia del famoso palcoscenico visto da tutto il mondo. La Rai sarà l’organizzatrice dell’evento nonché unica emittente televisiva in Italia che si occuperà del comparto gestionale dell’evento. Il giorno dopo la celebrazione di “Zitti e buoni”, sul web era già partito il totonome della ...

Advertising

Raiofficialnews : ?Da oggi, #7luglio, fino a lunedì #12luglio, possono manifestare il proprio interesse le città che aspirino a ospit… - EurovisionRai : Quale città ospiterà #Eurovision Song Contest 2022? ???? #ESC2022 #ESCita @Eurovision - AliceMonni : RT @Raiofficialnews: ?Da oggi, #7luglio, fino a lunedì #12luglio, possono manifestare il proprio interesse le città che aspirino a ospitare… - rodrigost94 : RT @EurovisionRai: Quale città ospiterà #Eurovision Song Contest 2022? ???? #ESC2022 #ESCita @Eurovision - Nino_Romeo : RT @EurovisionRai: Quale città ospiterà #Eurovision Song Contest 2022? ???? #ESC2022 #ESCita @Eurovision -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision 2022

... alle ore 24.00, le città che vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione dell'Song Contest che si terrà in Italia a maggiopotranno inviare una ...Stefano Coletta: "Volevo Raffaella Carrà a Sanremo e all'"/ "Un dolore..." RAFFAELLA ... In molti si auguravano di ritrovare il suo nome tra i palinsesti Rai dell'annata 2021/, ma ...ROMA, 07 LUG - Da oggi, mercoledì 7 luglio a lunedì 12 luglio, alle ore 24.00, le città che vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che si ...Oggi, 7 luglio, è stato reso noto da Rai, attraverso il suo ufficio stampa, il bando per individuare la città e il luogo più adatti a ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, ...