Euro 2020, l’esultanza di William e Kate per l’Inghilterra in finale: «La Coppa sta tornando a casa» (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal Premier Boris Johnson, con indosso un’attillatissima maglietta dell’Inghilterra, al principe William, presidente onorario della Federcalcio inglese: tribuna d’onore al gran completo in serata a Wembley per la semifinale dei Tre Leoni contro la Danimarca. E dopo la vittoria in casa degli inglesi, è arrivata persino l’esultanza reale via Twitter: «Che partita, che risultato! Un’enorme prova per l’Inghilterra, l’intero paese sarà dietro di voi domenica» (per la finale contro l’Italia), hanno festeggiato i duchi di Cambridge, William e ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Dal Premier Boris Johnson, con indosso un’attillatissima maglietta del, al principe, presidente onorario della Federcalcio inglese: tribuna d’onore al gran completo in serata a Wembley per la semidei Tre Leoni contro la Danimarca. E dopo la vittoria indegli inglesi, è arrivata persinoreale via Twitter: «Che partita, che risultato! Un’enorme prova per, l’intero paese sarà dietro di voi domenica» (per lacontro l’Italia), hanno festeggiato i duchi di Cambridge,e ...

