Come ti riciclo Conte (Di mercoledì 7 luglio 2021) E adesso che ci facciamo con Giuseppe Conte, ora che è passato da “punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste” a nullatenente politico? Gli diamo i ristori? D’accordo lo sblocco dei licenziamenti, va bene che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile; però credo anche che sia un dovere istituzionale smaltire certi rifiuti ingombranti che la politica esprime durante il suo corso. In fondo è pur sempre stato presidente del Consiglio per più di due anni, ha guidato due governi, fatto la sua parte di storia; vederlo andare in giro a rilasciare dichiarazioni vestito per andare a giocare a padel, applicando anche a se stesso e alla sua parabola ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) E adesso che ci facciamo con Giuseppe, ora che è passato da “punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste” a nullatenente politico? Gli diamo i ristori? D’accordo lo sblocco dei licenziamenti, va bene che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile; però credo anche che sia un dovere istituzionale smaltire certi rifiuti ingombranti che la politica esprime durante il suo corso. In fondo è pur sempre stato presidente del Consiglio per più di due anni, ha guidato due governi, fatto la sua parte di storia; vederlo andare in giro a rilasciare dichiarazioni vestito per andare a giocare a padel, applicando anche a se stesso e alla sua parabola ...

Ultime Notizie dalla rete : Come riciclo Gucci e Intesa Sanpaolo, accordo per transizione sostenibile filiera Tra questi efficientamento e risparmio energetico (riduzione dei rifiuti o incremento del riciclo, ... tutto quello che abbiamo sempre sperato di realizzare, come imprese, per favorire l'obiettivo di ...

Eni - Ecopneus, partner per nuovi prodotti da pneumatici esauriti "Da anni siamo impegnati in attività per il recupero e riciclo dei PFU - afferma Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus - come precursori di un approccio circolare finalizzato a individuare ...

Plastica al bando in Europa, cosa succede per i produttori italiani Dal 3 luglio sono vietati alcuni prodotti monouso. L’allarme Italia: detiene il 66 per cento della produzione di bioplastica. L’occasione persa del Pnrr: mancano fondi per la decarbonizzazione. Come r ...

