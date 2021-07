Come costruire un microscopio ad alta risoluzione con i Lego (Di mercoledì 7 luglio 2021) Padre e figlio giocano coi Lego e poi l’idea: perché non costruire un microscopio con gli iconici mattoncini colorati? Il risultato è descritto in un vero articolo scientifico pubblicato dalla rivista Biophysicist, con tanto di istruzioni per realizzarlo a casa. Lo strumento, infatti, può essere replicato da qualsiasi ragazzino, a un costo più che abbordabile. https://twitter.com/BetzLab/status/1409169372963381249?ref src=twsrc%5Etfw Didattica e divulgazione A Timo Betz, fisico dell’università di Göttingen e Münster (Germania), e a suo figlio di 10 anni sono serviti due giorni per concretizzare l’idea. Partita Come un ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) Padre e figlio giocano coie poi l’idea: perché nonuncon gli iconici mattoncini colorati? Il risultato è descritto in un vero articolo scientifico pubblicato dalla rivista Biophysicist, con tanto di istruzioni per realizzarlo a casa. Lo strumento, infatti, può essere replicato da qualsiasi ragazzino, a un costo più che abbordabile. https://twitter.com/BetzLab/status/1409169372963381249?ref src=twsrc%5Etfw Didattica e divulgazione A Timo Betz, fisico dell’università di Göttingen e Münster (Germania), e a suo figlio di 10 anni sono serviti due giorni per concretizzare l’idea. Partitaun ...

