Carceri | Salvini vede garante detenuti

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Questa mattina il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha ricevuto nel suo ufficio il senatore Matteo Salvini, con il quale si è intrattenuto illustrando le attività dell'Autorità di garanzia e confrontandosi sulle criticità del momento. Salvini ha poi incontrato le componenti del Collegio e successivamente il personale dell'ufficio.

