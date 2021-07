Calciomercato Torino, Walukiewicz obiettivo di Juric (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nome del difensore polacco Walukiewicz continua a essere accostato al Torino. Ivan Juric, nuovo tecnico granata, studia il giocatore Se per i quotidiani polacchi, Sebastian Walukiewicz sarebbe pronto ad approdare al Torino, Gianluca Di Marzio, invece, sottolinea come il giovane difensore polacco sia costantemente sotto la lente di ingrandimento del nuovo tecnico granata Ivan Juric. Valutazioni in corso d’opera da parte della dirigenza torinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nome del difensore polaccocontinua a essere accostato al. Ivan, nuovo tecnico granata, studia il giocatore Se per i quotidiani polacchi, Sebastiansarebbe pronto ad approdare al, Gianluca Di Marzio, invece, sottolinea come il giovane difensore polacco sia costantemente sotto la lente di ingrandimento del nuovo tecnico granata Ivan. Valutazioni in corso d’opera da parte della dirigenza torinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - ProfidiAndrea : ?? #Cagliari, Walukiewicz non ha molto spazio: sondaggio dalla #SerieATIM ???? Il difensore non rientrerebbe più nei p… - GruppoEsperti : Il #Torino si avvicina a #Messias #Calciomercato - gianluca_sarto : #Torino, si lavora per #Messias. Con discrezione ma buone sensazioni #calciomercato - LeBombeDiVlad : ???? #Genoa, sorpasso sul #Torino per #Supryaga della #DinamoKiev ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Mercato Juve, i giorni più caldi per Dybala: le ultime Dybala vuole restare a Torino da protagonista, e i contatti con Allegri hanno aumentato la sua ... OMNISPORT - 07 - 07 - 2021 15:34 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Calciomercato: Genoa fortissimo su Supryaga Secondo la redazione di Tuttomercatoweb il Grifone avrebbe superato il Torino nello sprint, pronti a chiudere per 9 milioni di euro. Supryaga, l'anno scorso a lungo inseguito dal Bologna, è esploso ...

Calciomercato Torino, da Messias a Gemello passando per lo staff: il punto Toro News Calcio: Genoa, Suprjaha a un passo Le due società stanno discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e il club di Enrico Preziosi avrebbe battuto la concorrenza del Torino. L'accordo dovrebbe chiudersi sulla base di ...

Calciomercato Milan, da Schouten a Bakayoko: casting a centrocampo L’addio di Meitè, rientrato al Torino, e i continui rallentamenti per il rinnovo ... Da Bakayoko a Schouten: casting a centrocampo Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan potrebbe ...

Dybala vuole restare ada protagonista, e i contatti con Allegri hanno aumentato la sua ... OMNISPORT - 07 - 07 - 2021 15:34: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, InterSecondo la redazione di Tuttomercatoweb il Grifone avrebbe superato ilnello sprint, pronti a chiudere per 9 milioni di euro. Supryaga, l'anno scorso a lungo inseguito dal Bologna, è esploso ...Le due società stanno discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e il club di Enrico Preziosi avrebbe battuto la concorrenza del Torino. L'accordo dovrebbe chiudersi sulla base di ...L’addio di Meitè, rientrato al Torino, e i continui rallentamenti per il rinnovo ... Da Bakayoko a Schouten: casting a centrocampo Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan potrebbe ...