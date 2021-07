Bonucci scambiato per un invasore: incredibile dopo Italia - Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - incredibile episodio a conclusione della semifinale di Euro 2020, vinta dall'Italia sulla Spagna ai calci di rigore: Leonardo Bonucci è stato fermato da uno steward perché ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) -episodio a conclusione della semifinale di Euro 2020, vinta dall'sullaai calci di rigore: Leonardoè stato fermato da uno steward perché ...

stebenci : Bonucci, scambiato per un tifoso e spinto verso gli spalti. ?? #ITAESP - amm1900 : RT @Martina63407538: E comunque con Verratti che chiede “chi cazzo sei” al tifoso entrato in campo a festeggiare con la squadra e Bonucci s… - harry12894 : RT @Martina63407538: E comunque con Verratti che chiede “chi cazzo sei” al tifoso entrato in campo a festeggiare con la squadra e Bonucci s… - edserwings : RT @Martina63407538: E comunque con Verratti che chiede “chi cazzo sei” al tifoso entrato in campo a festeggiare con la squadra e Bonucci s… - zazoomblog : L’incredibile scenetta di Bonucci scambiato per un invasore di campo dalla steward VIDEO - #L’incredibile… -