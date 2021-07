Amsterdam, il giornalista Peter de Vries ferito a colpi di pistola: è grave. Era sulla “lista nera” di un latitante (Di mercoledì 7 luglio 2021) Agguato ad Amsterdam contro il giornalista Peter R. de Vries, gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, in pieno centro, e ricoverato in condizioni gravi. Il giornalista, 64 anni, aveva partecipato ad un programma televisivo di cui è spesso ospite. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui potrebbe esserci l’esecutore materiale dell’agguato. Nel 2019 De Vries aveva annunciato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari della Giustizia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Agguato adcontro ilR. dementecon un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, in pieno centro, e ricoverato in condizioni gravi. Il, 64 anni, aveva partecipato ad un programma televisivo di cui è spesso ospite. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui potrebbe esserci l’esecutore materiale dell’agguato. Nel 2019 Deaveva annunciato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari della Giustizia di ...

Advertising

andreapurgatori : Amsterdam, agguato in strada, ferito giornalista: è grave - ilpost : Qualcuno ha sparato a uno dei più noti giornalisti investigativi olandesi, Peter de Vries. È in gravi condizioni: l… - repubblica : Amsterdam, gravemente ferito un noto giornalista esperto di criminalità - fattoquotidiano : Amsterdam, il giornalista Peter de Vries ferito a colpi di pistola: è grave. Era sulla “lista nera” di un latitante - Profilo3Marco : RT @Corriere: Amsterdam, agguato in strada: grave giornalista. Tre fermati -