Advertising

TuttoAndroid : AGCOM sanziona TIM e WindTre per omesso riepilogo annuale sui costi delle offerte -

Ultime Notizie dalla rete : AGCOM sanziona

la Repubblica

... onnipresente sulla tv pubblica non si sa a che titolo? Perché l', che ci ha presentato questi numeri in commissione di Vigilanza, poi non fa nulla e nonla Rai? Il direttore del Tg1 ...... onnipresente sulla tv pubblica non si sa a che titolo? Perché l', che ci ha presentato questi numeri in commissione di Vigilanza, poi non fa nulla e nonla Rai? Il direttore del Tg1 ...AGCOM sanziona TIM e WindTre - ed è la prima volta in assoluto - perchè non mandano agli utenti il riepilogo annuale sui costi delle offerte ...Problemi col tuo operatore? Fai la tua domanda all'esperto:esperto.telefonia@repubblica.it Caso tipico: l’utente scopre di pagare per Internet o cellulare più di quanto si aspettava. Forse è stato dis ...