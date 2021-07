Addio a Giuseppe Tesauro Amendola | E’ stato uno dei più grandi giuristi della scuola napoletana

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Resterà un maestro per molti ed è, per tutti, un padre del diritto europeo. Conci lascia uno dei più, sulle cui lezioni magistrali si sono formate generazioni di studenti europei. Giudice e presidenteCorte costituzionale, nonché accademico colto e ironico, rappresenta una delle figure di spicco delle istituzioni e delle Università italiane, riconosciuto anche a livello europeo dove svolse le funzioni di avvocato generaleCorte di giustizia Ue in un periodo di ...