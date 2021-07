Udinese, Pussetto: «Non vedo l’ora di iniziare. Gotti subito chiaro con me» (Di martedì 6 luglio 2021) Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero: le sue dichiarazioni Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Le sue dichiarazioni. PROSSIMA STAGIONE – «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e stare assieme ai miei compagni. Durante il mese di pausa sono andato in Argentina a trovare la mia famiglia, erano due anni che non li vedevo. Sono rientrato alcuni giorni prima del resto della squadra per iniziare a lavorare da solo e per rimettermi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Ignacio, attaccante dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero: le sue dichiarazioni Ignacio, attaccante dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Le sue dichiarazioni. PROSSIMA STAGIONE – «Nondiquesta nuova stagione e stare assieme ai miei compagni. Durante il mese di pausa sono andato in Argentina a trovare la mia famiglia, erano due anni che non li vedevo. Sono rientrato alcuni giorni prima del resto della squadra pera lavorare da solo e per rimettermi ...

