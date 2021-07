"Sei sì". Crosetto si smarca dalla Meloni. Giustizia, colpo di scena in piazza: il Gigante sta con Salvini (Di martedì 6 luglio 2021) Sulla Giustizia Guido Crosetto si affranca da Giorgia Meloni e si schiera con Matteo Salvini, appoggiando i referendum per cui Lega e radicali stanno raccogliendo le firme nelle piazze d'Italia. La linea ufficiale di Fratelli d'Italia è "sì" a 4 dei 6 quesiti (quelli sulla riforma della magistratura e del Csm) e "no" agli altri due (cancellazione della legge Severino e limitazione del carcere preventivo). Uno dei pochi dentro FdI a uscire allo scoperto e contraddire la linea imposta dalla Meloni è stato proprio Crosetto, il cofondatore. "Io li firmerò tutti e sei, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) SullaGuidosi affranca da Giorgiae si schiera con Matteo, appoggiando i referendum per cui Lega e radicali stanno raccogliendo le firme nelle piazze d'Italia. La linea ufficiale di Fratelli d'Italia è "sì" a 4 dei 6 quesiti (quelli sulla riforma della magistratura e del Csm) e "no" agli altri due (cancellazione della legge Severino e limitazione del carcere preventivo). Uno dei pochi dentro FdI a uscire allo scoperto e contraddire la linea impostaè stato proprio, il cofondatore. "Io li firmerò tutti e sei, ...

Advertising

carlossartori19 : RT @Libero_official: Guido #Crosetto firma tutti e 6 i #referendum sulla #giustizia di #Salvini. La linea ufficiale della #Meloni per #FdI… - lorenzocasalin4 : RT @Libero_official: Guido #Crosetto firma tutti e 6 i #referendum sulla #giustizia di #Salvini. La linea ufficiale della #Meloni per #FdI… - Libero_official : Guido #Crosetto firma tutti e 6 i #referendum sulla #giustizia di #Salvini. La linea ufficiale della #Meloni per… - n_nad1a : @DiabolikNick @Lamp__1 @Minutza2 @pacchitto @GuidoCrosetto Guarda... dal tuo profilo siamo sulla stessa linea ma so… - Gibimassidda : RT @GioLario: Un falsario completo #Crosetto Non sei sciocco, sei solo quello che sei, un MILLANTATORE ! -