Russia: ritrovati i resti dell'aereo An-26 scomparso in Kamchatka, si è schiantato in mare (Di martedì 6 luglio 2021) Sono stati individuati in un tratto di mare i resti dell'aereo An-26 scomparso con 28 persone a bordo mentre sorvolava la Kamchatka, all'estremo oriente della Federazione della Russia. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass il velivolo avrebbe perso il contatto con il servizio aereo mentre cercava di atterrare. Sin dall'inizio si temeva un incidente aereo. Secondo l'ufficio regionale del ministero delle Emergenze l'apparecchio effettuava la rotta Petropavlovsk-Kamchatsky-Palana. A bordo c'erano 22 passeggeri tra cui un bambino e sei membri dell'equipaggio. Secondo l'agenzia Interfax ...

