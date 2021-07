Ritorno in classe, ANP chiede la convocazione del tavolo ministeriale sul protocollo di sicurezza (Di martedì 6 luglio 2021) Il Comitato tecnico scientifico, nella seduta dello scorso 25 giugno, ha fornito il suo parere: anche nel prossimo anno scolastico si dovrà ricorrere al distanziamento, alle mascherine e all’osservanza delle misure preventive differenziate in base al colore delle regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Il Comitato tecnico scientifico, nella seduta dello scorso 25 giugno, ha fornito il suo parere: anche nel prossimo anno scolastico si dovrà ricorrere al distanziamento, alle mascherine e all’osservanza delle misure preventive differenziate in base al colore delle regioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, ANP chiede la convocazione del tavolo ministeriale sul protocollo di sicurezza - Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe Veneto, la giravolta di Zaia: “Posticipo sarebbe disagio, i genitori dovrebbero tenere i figli a cas… - ProDocente : Ritorno in classe Veneto, la giravolta di Zaia: “Posticipo sarebbe disagio, i genitori dovrebbero tenere i figli a… - ProDocente : Ritorno in classe, i presidi: pazienza sta finendo, soluzioni subito o si torna alla Dad - infoitinterno : Ritorno in classe Veneto, la giravolta di Zaia: “Posticipo sarebbe disagio, i genitori dovrebbero tenere i figli a… -