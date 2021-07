Rischia di annegare dopo un tuffo nel fiume | grave 11enne

(Di martedì 6 luglio 2021) Unnel, ma finisce sotto: ragazzino in fin di vita. Sono gravissime le condizioni del ragazzo che hato diSta lottando per la vita il ragazzino di 11 anniunnelche ieri sera è stato inghiottito dalle acque delChiese, nella zona in cui s’incrocia con

La Provincia Pavese

commenta Un ragazzino di 11 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che è stato recuperato dalle acque di un fiume a Barghe, nel Bresciano. Si era ...Sono stati momenti drammatici quelli vissuti ieri in un hotel di Scerne di Pineto (Teramo). Un bambino di 5 anni, originario dell'Inghilterra, ma da anni residente a Paullo in provincia di Milano, ...Un tuffo nel fiume, ma finisce sotto: ragazzino in fin di vita. Sono gravissime le condizioni del ragazzo che ha rischiato di annegare ...Il bagnino del centro estivo alla piscina Bluriver lo ripescato e gli praticato il massaggio cardiaco. Ricoverato in pediatria ...