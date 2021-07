Raffaella Carrà | Berlusconi “la corteggiò” con un camion di azalee | “Le ho voluto molto bene”

(Di martedì 6 luglio 2021) Fu uncarico di, quello con il quale Silviocerco di conquistare professionalmente. Lo raccontava lei stessa: “Nel 1982 facevo Pronto,e il dottormi propose di fare lo stesso programma a Canale 5, gli dissi: Fra tre anni sarò pronta. Tornai a casa e vidi uncarico di, erano accompagnate da un bigliettino, sul quale c’era scritto: Spero non si dimentichi di me fino al prossimo incontro”, e il Corriere della Sera lo ricorda.alla Fininvest ...

Si terranno venerdì 8 luglio a Roma i funerali di, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per permettere ...APPROFONDIMENTI LUTTO, corteo, camera ardente e funerali:... SPETTACOLI, l'omaggio delle persone davanti alla... SUI SOCIAL, Laura Pausini lancia l'...