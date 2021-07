La Consulta non decide sulle Rems. Torna l’ombra del manicomio (Di martedì 6 luglio 2021) Lo scorso 26 maggio la Corte Costituzionale ha esaminato la disciplina, introdotta dalle leggi 9/2012 e 81/2014, in materia di Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) destinate, insieme ai servizi sanitari territoriali, ad accogliere le persone con patologia psichiatrica autrici di reato. In particolare, le Rems sono destinate ai casi più gravi, in base al principio di extrema ratio della misura detentiva. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Tivoli e parte dalla costatazione del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 luglio 2021) Lo scorso 26 maggio la Corte Costituzionale ha esaminato la disciplina, introdotta dalle leggi 9/2012 e 81/2014, in materia di(residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) destinate, insieme ai servizi sanitari territoriali, ad accogliere le persone con patologia psichiatrica autrici di reato. In particolare, lesono destinate ai casi più gravi, in base al principio di extrema ratio della misura detentiva. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Tivoli e parte dalla costatazione del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

