Inter in pressing su Raspadori ma si valutano le alternative | una è Keita Baldé

Advertising

alessio_lento : RT @calciomercatoit: ?? - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Sky – Onana, non c’è solo l’Inter: si registra un forte pressing dalla Francia - SBKreal : RT @fcin1908it: Sky – Onana, non c’è solo l’Inter: si registra un forte pressing dalla Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pressing

Stessa città, stessa strategia. Come i cugini dell', infatti, anche il Milan per la sessione estiva di calciomercato attualmente in corso ha come ...sempre più forte e insistente ildell'...Più o meno lo stesso discorso vale per Dumfries , che dall'Olanda hanno segnalato vicino all'. Raiola avrebbe contattato i dirigenti nerazzurri ma la valutazione anche in questo caso è ...Futuro Kessie: il rinnovo del centrocampista ivoriano è ancora in altomare. Il Milan, per ora, non intende andare oltre i 4,5 milioni ...Con l’uscita di Saraniti al Gubbio, il Palermo deve cominciare ben presto a guardarsi intorno se non vorrà cominciare il ritiro il 19 luglio senza punte. In realtà, da dirimere c’è anche la vicenda le ...