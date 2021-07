IBC Group trasferisce fuori dalla Cina le attività di crypto mining (Di martedì 6 luglio 2021) La società di investimenti nel comparto blockchain ha avviato lo spostamento degli impianti di estrazione del bitcoin e di ether in altri paesi tra cui Canada, Emirati Arabi Uniti e Kazakistan Con le scelte recenti la People Bank of China (PBoC) ha contribuito ad alimentare l’atteggiamento negativo nei confronti del mercato delle criptovalute, infatti, ha ordinato alle istituzioni finanziarie del paese di cessare di fornire trading, compensazione e regolamento per le transazioni in criptovaluta. Il giro di vite ha compreso la chiusura degli impianti di estrazione di criptovaluta nel Sichuan e in altre province. Si stima che oltre il 90% della capacità di estrazione del bitcoin presente in ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 6 luglio 2021) La società di investimenti nel comparto blockchain ha avviato lo spostamento degli impianti di estrazione del bitcoin e di ether in altri paesi tra cui Canada, Emirati Arabi Uniti e Kazakistan Con le scelte recenti la People Bank of China (PBoC) ha contribuito ad alimentare l’atteggiamento negativo nei confronti del mercato delle criptovalute, infatti, ha ordinato alle istituzioni finanziarie del paese di cessare di fornire trading, compensazione e regolamento per le transazioni in criptovaluta. Il giro di vite ha compreso la chiusura degli impianti di estrazione di criptovaluta nel Sichuan e in altre province. Si stima che oltre il 90% della capacità di estrazione del bitcoin presente in ...

