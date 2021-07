Figliuolo | nel Lazio numeri strepitosi | 92% over 80 vaccinati

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Idelsono, considerato che oggi oltre il 92% degli80 è in sicurezza. Gli altri li andremo pure a cercare ma questo vuol dire, anche a confronto con dati internazionali, che abbiamo messo in sicurezza i più anziani. Anche sugli70 siamo intorno all’80% e adesso continuiamo sugli50”. Così il Generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, a margine della visita conclusasi poco fa nell’hub vaccinale di Acea a piazzale Ostiense a Roma.

Advertising

RaiNews : 'Convincere 215mila Prof a vaccinarsi' - TeresaBellanova : Ho scritto al Ministro Speranza e al Commissario Figliuolo per chiedere di vaccinare anche le persone immigrate che… - Adimentsua : RT @RaiNews: 'Convincere 215mila Prof a vaccinarsi' - Nonnadinano : RT @RaiNews: 'Convincere 215mila Prof a vaccinarsi' - francang1950 : RT @RaiNews: 'Convincere 215mila Prof a vaccinarsi' -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo nel

'Poi abbiamo diversi ordini di scuole e i presidi sono responsabili nell'organizzaremodo migliore, però io tengo la barra: mio obiettivo è la presenza, obiettivo disono le ......nella distribuzione dei vaccini e il un nuovo record storico del titolo dopo quello toccatopre ... visitato dal Generale, e il piano per il rientro in sicurezza in azienda. In ...Il generale commissario ancora all'attacco delle Regioni, hanno le dosi sufficienti provvedano a vaccinare alla svelta Figliuolo, scuole vaccini ...Ora siamo al 39,3% di vaccinazioni completa. I numeri sono buoni ma noi vogliamo sempre di più. Per questo stiamo interagendo con tutte le regioni ...