Festival di Cannes 2021, gli italiani (in concorso e non) (Di martedì 6 luglio 2021) L'Italia al Festival di Cannes 2021 c'è e si farà sentire. Il riferimento è agli autori e agli attori italiani pronti a partecipare al Festival di Cannes, che apre ufficialmente i battenti domani. L'unico in concorso è quel Nanni Moretti che deve a Cannes la sua fama internazionale: era il 1978 quando presentava al Festival francese il suo secondo film Ecce bombo. Da lì nasce un rapporto speciale con la kermesse, che lo premierà con la Palma per La stanza del figlio nel 2001. Per annunciare la partecipazione del suo nuovo Tre piani alla ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) L'Italia aldic'è e si farà sentire. Il riferimento è agli autori e agli attoripronti a partecipare aldi, che apre ufficialmente i battenti domani. L'unico inè quel Nanni Moretti che deve ala sua fama internazionale: era il 1978 quando presentava alfrancese il suo secondo film Ecce bombo. Da lì nasce un rapporto speciale con la kermesse, che lo premierà con la Palma per La stanza del figlio nel 2001. Per annunciare la partecipazione del suo nuovo Tre piani alla ...

Advertising

WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - TheCinePhilos : Inizia oggi il Festival del cinema di Cannes 2021 #FestivalDeCannes2021 #CannesFilmFestival #Cannes74 #Cannes2021 p… - fabryckf : Festival di Cannes #FestivalDeCannes2021 #Cannes2021 inizia oggi, segui qui per #info ?? - _DAGOSPIA_ : AL FESTIVAL DI CANNES I PARTECIPANTI SONO TESTATI PER IL COVID A FORZA DI SPUTI... -