Elisabetta Gregoraci opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini? Ecco la sua risposta (Di martedì 6 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, racconta le emozioni provate tornando alla conduzione di Battiti Live. Poi svela se farebbe mai l'opinionista del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci opinionista al GF Vip? Ecco la sua risposta Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o...

