Advertising

hodordue : RT @ilpost: È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo - Open_gol : Secondo le agenzie di stampa potrebbe essere precipitato nei pressi di una miniera di carbone vicino alla cittadina… - wtunicorn : RT @ilpost: È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo - morsmordraco : RT @ilpost: È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo - ilpost : È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo -

Ultime Notizie dalla rete : scomparso aereo

Unrusso An - 26 con 28 persone a borso diretto da Petropavlovsk - Kamchatsky verso Palana èin Kamchatka, nel Far East russo. Lo riferisce il ministero delle Emergenze, scrive Sputnik. ...L'An - 26in Kamchatka L'Antonov An - 26 è unmilitare bimotore a turboelica da trasporto leggero realizzato in Unione Sovietica tra il 1969 e il 1986. Secondo i meteorologi la ...Le autorità della Kamchatka, penisola dell'Estremo oriente russo, hanno detto che martedì mattina è scomparso un aereo che era partito dalla città di ...Un aereo russo AN-26 con 29 persone a bordo è scomparso nella penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass citando le autorità regional ...