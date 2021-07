Crollo palazzo a Miami, forse dovuto a infiltrazioni nei garage per 40 anni - Il bilancio delle vittime sale a 28 (Di martedì 6 luglio 2021) infiltrazioni d'acqua nei garage per 40 anni . E' una delle ipotesi che emergono da una serie di documenti scoperti dalla Cnn dopo il Crollo del palazzo di 12 piani a Miami , dove il bilancio delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021)d'acqua neiper 40. E' unaipotesi che emergono da una serie di documenti scoperti dalla Cnn dopo ildeldi 12 piani a, dove il...

