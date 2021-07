Covid: in Lombardia green pass anche in farmacia e dai medici di base (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - In Lombardia è possibile ottenere il green pass anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "In questo modo - spiega Moratti - vogliamo garantire a tutti i cittadini la massima accessibilità alle certificazioni verdi anche e soprattutto a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici. In questo modo, quindi, semplicemente fornendo la tessera sanitaria o un documento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Inè possibile ottenere ilin, daidina generale e dai pediatri di libera scelta. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. "In questo modo - spiega Moratti - vogliamo garantire a tutti i cittadini la massima accessibilità alle certificazioni verdie soprattutto a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici. In questo modo, quindi, semplicemente fornendo la tessera sanitaria o un documento di ...

RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - MediasetTgcom24 : Covid, Moratti: 'Delta al 10% in Lombardia, in un mese sarà prevalente' #variantedelta - pfmajorino : #Fontanavattene questa mattina ha detto che la #Lombardia ha vinto qualsiasi sfida di fronte al #Covid. Ci considera tutti fessi. - salutegreen24 : Variante Delta del covid, possibile prevalenza in Lombardia fra 2-4 settimane. A dirlo è l'assessore al Welfare del… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Moratti: 'Delta al 10% in Lombardia, in un mese sarà prevalente' #variantedelta -