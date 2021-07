Covid, il Cts spagnolo: “Chiudere con urgenza locali notturni e tenere in conto coprifuoco”. La Catalogna reintroduce misure restrittive (Di martedì 6 luglio 2021) “Chiudere i locali notturni” in modo “urgente” per “mitigare l’aumento esponenziale dei casi che si sta verificando in Spagna”. È la proposta messa nera su bianco dagli esperti del ministero della Salute spagnolo, l’equivalente del Cts italiano, stando a un documento visionato da El Mundo. Non solo: gli esperti ritengono necessario anche “limitare le ore notturne all’interno di quei locali in cui non può essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione” e “sopprimere gli eventi di massa se le misure di prevenzione non possono essere garantite”. E gli esperti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “” in modo “urgente” per “mitigare l’aumento esponenziale dei casi che si sta verificando in Spagna”. È la proposta messa nera su bianco dagli esperti del ministero della Salute, l’equivalente del Cts italiano, stando a un documento visionato da El Mundo. Non solo: gli esperti ritengono necessario anche “limitare le ore notturne all’interno di queiin cui non può essere garantito il rispetto delledi prevenzione” e “sopprimere gli eventi di massa se ledi prevenzione non possono essere garantite”. E gli esperti del ...

