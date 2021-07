Australia | banca centrale riduce QE ma lascia invariati i tassi

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – La Reserve Bank of, hato iprincipali di riferimentoallo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni. “La ripresa economica è più solida di quanto atteso in precedenza” – spiega l’RBA nel comunicato che accompagna la decisione – e “in generale è positivo l’outlook per le famiglie e gli investimenti”. Quanto al mercato del lavoro “continua a recuperare a un ritmo più forte di quanto stimato”, anche se “l’inflazione e i salari rimangono sotto controllo”. L’RBA ha fatto sapere che aggiusterà l’ammontare dei titoli di stato che ...

Intanto questa mattina, l'RBA " Reserve Bank ofcentrale dell'" ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target ...La Reserve Bank of, ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni. "La ripresa economica è più solida ...(Teleborsa) - La Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a ...Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sulla parità o poco sotto, in una giornata che si preannuncia calma in attesa di alcune indicazioni macro e della riapertura di Wall Stre ...