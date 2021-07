Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Ho giocato una partita solida. Io e gli altri azzurri stiamo facendo la storia” (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini è un uomo in missione. Il tennista romano non ha avuto pietà di Ilya Ivashka negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, entrando così a far parte dei migliori otto del terzo trofeo dello Slam di questo 2021. Un 6-4 6-3 6-1 senza appello alcuno, con un solo minimo momento di difficoltà nel secondo set, chiudendo la contesa in meno di due ore. Il numero 9 del mondo scrive una nuova pagina di storia del movimento tennistico italiano, riportando un italiano ai quarti di finale nell’All England Club a distanza di 23 anni: l’ultimo fu Davide Sanguinetti, che si arrese all’olandese Richard ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)è un uomo in missione. Il tennista romano non ha avuto pietà di Ilya Ivashka negli ottavi di finale del torneo di, entrando così a far parte dei migliori otto del terzo trofeo dello Slam di questo. Un 6-4 6-3 6-1 senza appello alcuno, con un solo minimo momento di difficoltà nel secondo set, chiudendo la contesa in meno di due ore. Il numero 9 del mondo scrive una nuova pagina didel movimento tennistico italiano, riportando un italiano ai quarti di finale nell’All England Club a distanza di 23 anni: l’ultimo fu Davide Sanguinetti, che si arrese all’olandese Richard ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - DirVenetoAgr : RT @WeAreTennisITA: QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Matteo… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ?? Wimbledon ???? Berrettini batte Ivashka agli ottavi ?? -