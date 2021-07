Università Milano-Bicocca, con ‘Dual career’ lancia programma per studenti-atleti (Di lunedì 5 luglio 2021) Flessibilità nella didattica e negli esami, un percorso di orientamento personalizzato, un ‘mental coach’ e un team di professionisti di medicina dello sport sempre a disposizione, dal fisioterapista al nutrizionista. Dal prossimo anno accademico sarà più facile dividersi tra gli impegni sui libri, le gare e gli allenamenti: Milano-Bicocca lancia il programma ‘Dual career’ per gli studenti-atleti. L’Università mette a disposizione di coloro che accederanno al percorso di doppia carriera una serie di benefit e servizi per permettere loro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Flessibilità nella didattica e negli esami, un percorso di orientamento personalizzato, un ‘mental coach’ e un team di professionisti di medicina dello sport sempre a disposizione, dal fisioterapista al nutrizionista. Dal prossimo anno accademico sarà più facile dividersi tra gli impegni sui libri, le gare e gli allenamenti:ilper gli. L’mette a disposizione di coloro che accederanno al percorso di doppia carriera una serie di benefit e servizi per permettere loro ...

