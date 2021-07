Torino, al via la stagione: domani tamponi molecolari ed esami sierologici (Di lunedì 5 luglio 2021) domani prenderà ufficialmente il via la stagione 2021/2022 del Torino. Ancora niente campo, priorità alla salute del gruppo squadra: per questo motivo sono in programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra. Nei giorni successivi i granata sosterranno le visite mediche e svolgeranno i primi allenamenti presso lo stadio Filadelfia. domani verrà diramato l’elenco dei calciatori selezionati per questa iniziale fase di lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021)prenderà ufficialmente il via la2021/2022 del. Ancora niente campo, priorità alla salute del gruppo squadra: per questo motivo sono in programmaedper tutto il gruppo squadra. Nei giorni successivi i granata sosterranno le visite mediche e svolgeranno i primi allenamenti presso lo stadio Filadelfia.verrà diramato l’elenco dei calciatori selezionati per questa iniziale fase di lavoro. SportFace.

