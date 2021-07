Sarri: “Il Napoli mi voleva a gennaio, vi dico cosa dissi a De Laurentiis” (Di martedì 6 luglio 2021) Maurizio Sarri a Sportitalia rivela di essere stato vicino al ritorno al Napoli a gennaio scorso. L’attuale allenatore della Lazio racconta un retroscena del contatto avuto con De Laurentis dopo la famigerata sconfitta col Verona. In quel momento il patron del Napoli era alla ricerca di un allenatore che potesse sostituire Gattuso ed aveva contattato sia Benitez che Spalletti, ma anche Sarri. A raccontarlo è l’allenatore ai Sportitalia: “Aurelio De Laurentiis mi ha chiamato a gennaio. Non ho accettato la proposta del Napoli perché temevo di non potere ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 luglio 2021) Maurizioa Sportitalia rivela di essere stato vicino al ritorno alscorso. L’attuale allenatore della Lazio racconta un retroscena del contatto avuto con De Laurentis dopo la famigerata sconfitta col Verona. In quel momento il patron delera alla ricerca di un allenatore che potesse sostituire Gattuso ed aveva contattato sia Benitez che Spalletti, ma anche. A raccontarlo è l’allenatore ai Sportitalia: “Aurelio Demi ha chiamato a. Non ho accettato la proposta delperché temevo di non potere ...

