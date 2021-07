Rosy Perrone (Cisl): “mercoledì a Condofuri un tavolo tematico dedicato ai giovani” (Di lunedì 5 luglio 2021) Perrone: “si terrà mercoledì 7 Luglio alle ore 17:00 a Condofuri marina, un incontro tematico per discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai giovani” “Si terrà mercoledì 7 Luglio alle ore 17:00 a Condofuri marina, un incontro tematico per discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai giovani”, con queste parole la Segretaria generale Cisl Reggio Calabria presenta l’incontro-dibattito che si terrà presso il Lungomare Piazzetta Pentagono. La Cisl ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021): “si terrà7 Luglio alle ore 17:00 amarina, un incontroper discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai” “Si terrà7 Luglio alle ore 17:00 amarina, un incontroper discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai”, con queste parole la Segretaria generaleReggio Calabria presenta l’incontro-dibattito che si terrà presso il Lungomare Piazzetta Pentagono. La...

Ultime Notizie dalla rete : Rosy Perrone Perrone (Cisl): "Recovery opportunità per bloccare l'esodo dei giovani dal sud" Per Rosy Perrone "è indifferibile costruire un patto sociale con il Governo, con le istituzioni ai vari livelli e le realtà imprenditoriali, condividendo idee e progetti di sviluppo, per creare ...

Rosy Perrone: "Recovery opportunità per bloccare l'esodo dei giovani dal sud" "Studenti, lavoratori e professionisti costretti negli ultimi decenni a lasciare il Sud per spostarsi in ogni parte del mondo, in cerca di futuro, di certezze. O forse, di un orizzonte. E a pagarne ...

Rosy Perrone: 'Recovery opportunità per bloccare l'esodo dei giovani dal sud' Reggio TV Perrone (Cisl): “Recovery opportunità per bloccare l’esodo dei giovani dal sud” “Studenti, lavoratori e professionisti costretti negli ultimi decenni a lasciare il Sud per spostarsi in ogni parte del mondo, in cerca di futuro, di certezze. O forse, di un orizzonte. E a pagarne ma ...

Consiglio Generale della FNP- Cisl reggina: “fotografata” la situazione nazionale e calabrese La ripartenza del Paese, ancora oggi alle prese con il Covid -19 , è stata al centro di una riunione del Consiglio generale della Federazione Nazionale Pensionati della Cisl reggina. I temi affrontati ...

