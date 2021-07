Rave con seimila persone nel Pisano | identificati finora in 200

Advertising

MediasetTgcom24 : Rave con 6mila persone nel Pisano, identificati finora in 200 #pisa - Corriere : Rave con 6mila persone: check point per impedire nuovi arrivi - fanpage : La Polizia interviene ma lascia continuare la festa. - Frances01719412 : RT @_DAGOSPIA_: PISA, VA AVANTI DA DUE GIORNI UN RAVE ILLEGALE CON SEIMILA GIOVANI ARRIVATI DA TUTTA EUROPA - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: PISA, VA AVANTI DA DUE GIORNI UN RAVE ILLEGALE CON SEIMILA GIOVANI ARRIVATI DA TUTTA EUROPA -

Ultime Notizie dalla rete : Rave con

... sui 6 mila o forse più partecipanti alparty non autorizzato,persone provenienti da diversi Paesi d'Europa (oltre all'Italia, Francia, Spagna, Germania e Belgio). L'intera zona è cinturata ...'Il terreno in cui si svolge ilè un'areapoche abitazioni sparse e abitualmente molto tranquilla, nei cui pressi sorge anche un osservatorio astronomico. Speriamo che questa situazione non ...I partecipanti alla festa arrivati da tutta Italia e anche dall’estero sono oltre 6mila, stando agli utlimi dati della questura. Stando ad alcune voci raccolte tra i partecipanti, il rave tra alcol, d ...E' in corso dalla notte di sabato scorso un rave party non autorizzato in un terreno privato a Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pisa), al ...