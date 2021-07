Prima notte in ospedale per il Papa dopo l' intervento | Sta bene

Advertising

RadioItalia : Il 4 luglio 2014 ci lasciava Giorgio Faletti. Noi vogliamo ricordarlo con le parole del mitico Professor Martinelli… - Agenzia_Ansa : Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco dopo l'intervento d ieri per una stenosi diverticolar… - borghi_claudio : Questa sarebbe stata la notte prima del Palio... ?? Una notte dove i popoli sognano, i vecchi raccontano e i giovani ascoltano e cantano. - GaetanoBresci9 : RT @repubblica: Papa Francesco, prima notte al Gemelli: ' decorso tranquillo' - repubblica : Papa Francesco, prima notte al Gemelli: ' decorso tranquillo' -

Ultime Notizie dalla rete : Prima notte

...è stato trasportato all'esterno dopo essere rimasto intrappolato per tutta ladopo una caduta che gli ha provocato una frattura a un braccio. I soccorritori hanno lavorato per diverse ore......sezione del decimo piano dell'ospedale che ospita Francesco sono rimaste chiuse per tutta la. ... Nella stessa stanza in passato venne ricoverato Giovanni Paolo II per sette volte, lafu il ...Circa 5 mila persone hanno partecipato tra sabato e ieri a un rave party clandestino in un terreno privato della provincia di Pisa. Fonte video: Paolo Fontana - ORENTANO IN PIAZZA/Facebook ...ROMA – Papa Francesco ha superato un intervento chirurgico al colon effettuato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha comunicato con una nota la Santa Sede. Passata bene, dunque, la prima notte al Geme ...