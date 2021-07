Maldini | in canna un colpo dal Real Madrid per il Milan

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Paoloe Frederic Massara sono alla ricerca di un nuovo trequartista, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. L’idea dei dirigenti… Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, il, campeggiato da Paoloe Frederic Massara, sarebbe alla ricerca di un degno sostituto. Diversi i profili sondati, ma stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere Isco, trequartista del. Lo spagnolo non ha brillato in questa ultima stagione, complice alcune scelte di Zinedine Zidane. Lo stesso Carlo Ancelotti avrebbe già fatto capire all’ex Malaga che non ...