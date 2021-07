Juventus, l’ex Sarri: “CR7 non semplice da gestire, mio scudetto dato per scontato” (Di lunedì 5 luglio 2021) Le parole dell'attuale tecnico della Lazio in merito alla stagione vissuta sulla panchina della Juventus Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Le parole dell'attuale tecnico della Lazio in merito alla stagione vissuta sulla panchina della

Advertising

Mediagol : Juventus, l’ex Sarri: “CR7 non semplice da gestire, mio scudetto dato per scontato” - sportli26181512 : Juve Women, una titolare ai saluti: andrà in Inghilterra: L'ormai ex centrocampista della Juventus...… - STnews365 : Anelka e la lettera a Mbappé: 'Vai in Serie A'. L'ex Juventus: 'Non sei ancora stato in grado di competere contro i… - STnews365 : Anelka consiglia Mbappé: 'Vai in Premier, Liga o Serie A' L'ex Juventus non ha dubbi: 'Può rimanere al PSG, ma se v… - sportli26181512 : Europei, l'analisi di Giannichedda sulle due semifinali: L'ex centrocampista di Lazio e Juventus e attuale tecnico… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’ex Mercato Juve, la situazione di Perin: ecco le ipotesi Tuttosport