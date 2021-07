Juventus, il calciatore svela: “Resto a Torino e vado in ritiro con la Juve” (Di lunedì 5 luglio 2021) Juventus – Daniele Rugani punta a tornare stabilmente nel gruppo Juve e non soltanto di passaggio. Il difensore ha vissuto l’ultima stagione in prestito, metà al Rennes (dove le cose non sono andate secondo le aspettative) e metà al Cagliari, dove ha ritrovato il sorriso. Conclusa l’avventura in Sardegna, il centrale si prepara a rientrare alla Continassa per iniziare la nuova annata targata Massimiliano Allegri e auspica di convincere il nuovo/vecchio tecnico a confermarlo. Juventus, le parole di Rugani “Il mio futuro? Ora tornerò a Torino per la preparazione – spiega a Tuttomercatoweb -, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 luglio 2021)– Daniele Rugani punta a tornare stabilmente nel gruppoe non soltanto di passaggio. Il difensore ha vissuto l’ultima stagione in prestito, metà al Rennes (dove le cose non sono andate secondo le aspettative) e metà al Cagliari, dove ha ritrovato il sorriso. Conclusa l’avventura in Sardegna, il centrale si prepara a rientrare alla Continassa per iniziare la nuova annata targata Massimiliano Allegri e auspica di convincere il nuovo/vecchio tecnico a confermarlo., le parole di Rugani “Il mio futuro? Ora tornerò aper la preparazione – spiega a Tuttomercatoweb -, ...

Advertising

j4gham : RT @mirkonicolino: L'#Atalanta vicina al riscatto di #Romero per 16 milioni. 480mila euro saranno girati al #Belgrano per la crescita del c… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: L'#Atalanta vicina al riscatto di #Romero per 16 milioni. 480mila euro saranno girati al #Belgrano per la crescita del c… - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: L'#Atalanta vicina al riscatto di #Romero per 16 milioni. 480mila euro saranno girati al #Belgrano per la crescita del c… - Atalanta_FR : RT @mirkonicolino: L'#Atalanta vicina al riscatto di #Romero per 16 milioni. 480mila euro saranno girati al #Belgrano per la crescita del c… - mirkonicolino : Operazioni in uscita per la #Juventus: #Coccolo, dopo aver svolto le visite mediche, sarà a titolo definitivo un ca… -